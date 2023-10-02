Присыпаем спитой чай к герани: не нарадуемся цветению, растение стало роскошным

Чтобы герань росла роскошной, здоровой и цветущей подкормите ее спитым чаем.

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Чай укрепляет корневую системы растений, благодаря чему оно получает мощный стимул к развитию и росту.

Заварку нужно высушить и смешать с верхним слоем грунта в горшке. После этого при каждом поливе питательные элементы будут поступать к корням.

Хорошо также подкармливать герань яичной скорлупой. Ее можно применять как дренаж, уложив на дно горшка. Кроме этого можно приготовить настой для полива, эта подкормка поможет восполнить дефицит кальция.

Источник: Selo.Guru