Забыли про порошок: в стиралку кладем этот состав с содой — вещи достаем безупречные

Сода и хозяйственное мыло — отличная альтернатива дорогим стиральным порошкам. Отстирывает этот состав вещи ничуть не хуже, а какие-то наименования даже превосходит. Так зачем напрасно тратить свои деньги?
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Для приготовления стирального геля вскипятите три литра воды, бросьте в нее 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов соды. Средство готово, можно использовать при стирке.
Для одной машинной стирки используйте примерно один стакан геля, наливайте его в специальный отсек автомата. Для ручной стирки отмеряйте необходимый объем.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова».