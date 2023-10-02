Забыли про порошок: в стиралку кладем этот состав с содой — вещи достаем безупречные

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Для приготовления стирального геля вскипятите три литра воды, бросьте в нее 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов соды. Средство готово, можно использовать при стирке.

Для одной машинной стирки используйте примерно один стакан геля, наливайте его в специальный отсек автомата. Для ручной стирки отмеряйте необходимый объем.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».