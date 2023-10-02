Названы лучшие российские корма для кошек: из качественного мяса и рыбы — полезные и вкусные

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На вершине рейтинга расположился «Мираторг». Продукция этого бренда содержит огромное количество питательных веществ, включая такие полезные добавки, как омега-3 и омега-6. Корма представлены в большом ассортименте. Даже самые капризные питомцы найдут то, что им придется по вкусу.

Второе место занимает бренд Blitz. Корм этого производителя относится к гипоаллергенным. Кроме того, он обогащен морскими водорослями, которые положительно влияют на самочувствие питомца.

И замыкает тройку марка Delicana. В составе продукции этого бренда качественная рыба и натуральное мясо. Корм богат пробиотиками, а также содержит глюкозамин и хондроитин, которые просто необходимы для здоровья костей вашего питомца.

Источник: markakachestva.ru