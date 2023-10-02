Названы лучшие российские корма для кошек: из качественного мяса и рыбы — полезные и вкусные

Многие владельцы кошек переплачивают за импортные корма, они уверены в том, что чем дороже, тем лучше. Но это не так. На самом деле есть весьма достойные отечественные производители. Их продукция стоит дешевле заграничной и при этом имеет более богатый состав. Специалисты «Марки качества» назвали тройку лидеров.
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На вершине рейтинга расположился «Мираторг». Продукция этого бренда содержит огромное количество питательных веществ, включая такие полезные добавки, как омега-3 и омега-6. Корма представлены в большом ассортименте. Даже самые капризные питомцы найдут то, что им придется по вкусу.
Второе место занимает бренд Blitz. Корм этого производителя относится к гипоаллергенным. Кроме того, он обогащен морскими водорослями, которые положительно влияют на самочувствие питомца.
И замыкает тройку марка Delicana. В составе продукции этого бренда качественная рыба и натуральное мясо. Корм богат пробиотиками, а также содержит глюкозамин и хондроитин, которые просто необходимы для здоровья костей вашего питомца.
Источник: markakachestva.ru