Открытие для дачников: раннеспелый сорт томатов — плоды огромные, сочные, сладкие, живучие

Дачники очень хорошо отзываются о сорте томатов, который называется «тяжеловес сибири». Выращивается в открытом грунте, живучий, не надо подвязывать.
Вырастает высотой 60–90 сантиметров, плоды массой до 500 грамм. Пасынковать не надо, растению и так будет хорошо. В одну лунку можно высаживать сразу два растения.
Урожайность очень высокая, это находка для тех, у кого нет теплиц.
Первые всходы появляются уже в конце марта и начале апреля. Форма у помидоров сердцевидная, немного приплюснутая. И цвет — малиново-розовый.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».