Открытие для дачников: раннеспелый сорт томатов — плоды огромные, сочные, сладкие, живучие

Вырастает высотой 60–90 сантиметров, плоды массой до 500 грамм. Пасынковать не надо, растению и так будет хорошо. В одну лунку можно высаживать сразу два растения.

Урожайность очень высокая, это находка для тех, у кого нет теплиц.

Первые всходы появляются уже в конце марта и начале апреля. Форма у помидоров сердцевидная, немного приплюснутая. И цвет — малиново-розовый.

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