Бросаем в стирку 2 ложки соли — выше всех похвал: старые вещи стали как новые

Обычная поваренная соль в сочетании с разрыхлителем теста превращается в великолепный отбеливатель.

Он выводит пятна любого происхождения, освежает белое белье, очищает и не портит цветное.

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Соли нам понадобится всего пара ложек, разрыхлителя мы используем одну ложку. Растворите соль и разрыхлитель в теплой воде и замочите в ней вещи.

Через два часа отожмите белье и бросьте в стиральную машинку. Порошка насыпьте как обычно, а если загрязнения сильные, то подмешайте к нему две ложки соли.

Вещи станут волшебно чистыми, будто вы их только что купили.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»