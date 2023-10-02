Нет такого полотенца, которое не отстирает это средство — жир и пятна слезут на ура

Любые полотенца — даже самые грязные, для уборки — можно легко отстирать с помощью определенных средств. Обмокните грязные ткани в воде и натрите их хозяйственным мылом.

Пусть пока полежат. В это время налейте в небольшую миску один литр крутого кипятка и добавьте марганцовку на кончике ножа.

Теперь отправьте полотенца в полученный раствор и оставьте до полного остывания воды.

Затем промойте в воде и отправляйте в стиральную машинку минимум на один час, добавив порошок и столовую ложку соды.

Грязь и жир сойдут даже с самых грязных полотенец, результат удивит.

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