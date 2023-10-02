Всего пару ложек, и почва стала чистой, без болезней и вредителей — не покупайте навоз, не тратьте деньги

Осенью после сбора урожая в земле скапливается максимальное количество вредоносных микроорганизмов, которых надо обязательно выводить. Иначе в следующем сезоне у вас ничего не вырастет на огороде.

И для того, чтобы продезинфицировать почву, можно использовать полезный гриб — триходерму. Средство помогает быстро защитить огородные культуры от множества болезней.

На основе триходермы есть препарат, который называется «Глиокладин». Возьмите 20 таблеток (это две ложки) и разведите в 10 литрах теплой воды.

Добавьте также одну столовую ложку сахара и одну ложку любого удобрения, которое содержит азот, фосфор и калий.

Раствор тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на одни сутки в теплом месте. После чего разведите 500 миллилитров полученного раствора в 10 литрах воды и поливайте огород.

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