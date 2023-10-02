Секрет из клининга: быстрый способ убрать рыжие пятна на унитазе — взяли средство за 11 рублей

Рыжина на унитазе может стать настоящей бедой. Иногда убрать ее кажется невозможным.

Однако не стоит переживать, существует проверенный временем и тысячами хозяек метод, который с легкостью избавит вас от этой проблемы.

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Смешайте в стеклянной или фарфоровой посуде 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Смочите губку в данном составе и приступите к очищению унитаза.

При сильных загрязнениях полейте средство на пятна и оставьте на 20 минут. Далее промойте водой. Повторите процедуру по необходимости.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»