Выключатели, микроволновку, холодильник очищаем дешевым веществом из аптечки: сверкают белизной

Любые пластиковые поверхности в доме быстро очищаются и теряют «желтизну старости» под воздействием «Димексида».

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Стоит он в аптеках около 50 рублей, для уборки достаточно нескольких капель. Обычно одной упаковки хватает надолго.

Средство моментально воздействует на пластик, достаточно один раз смочить поверхность при помощи ватного диска, и вы увидите, как она моментально станет чистой. Желтизна и серость пропадут на глазах.

Источник: дзен-канал TECHNOTION