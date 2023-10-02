Берем 2 столовые ложки аптечного средства — стирка становится волшебной: вещи не узнаем, такие чистые

Нашатырный спирт может сделать любую стирку потрясающей даже с самым недорогим стиральным порошком.

Средство усиливает качества стирального порошка, удаляет пятна различного рода (от жира до травы и вина), освежает ткани, не влияя на яркость красок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В барабан стиралки на белье вылейте 40 миллилитров нашатыря. Засыпьте порошок в специальный отдел и запустите процесс на нужном режиме.

Из машинки вы достанете неузнаваемые вещи, они будут чистыми идеально.

Источник: дзен-канал Technotion