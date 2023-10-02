Засунули запущенную сковородку в пакет и залили туда два стакана средства — нагар отваливается кусками

Если вам по наследству досталась старая и запущенная сковорода — не расстраивайтесь. Ее можно отмыть в два счета, просто знайте про эту технологию.

Для этого возьмите мусорные пакеты и дешевый нашатырный спирт. Средство очень воняет, поэтому проводите процедуру либо на балконе, либо на улице.

Положите сковородку в двойной слой пакетов — на случай, если первый порвется, то второй удержит аммиак. И заливайте два стакана нашатырного спирта.

Хорошо завяжите пакет и оставьте сковородку на два часа, периодически переворачивая ее.

Потом разворачивайте и начинайте тереть по сковородке ножом — нагар будет тут же отваливаться кусками. Грязь отмоется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».