Обрезаем черную смородину мичуринским способом: больше никаких болезней и плюс 30% к урожаю

Чтобы черная смородина радовала богатым урожаем минимум 12 лет, нужно следить за количеством и качеством побегов. Иными словами, кустарник необходимо регулярно обрезать. Делать это следует осенью.

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Опытные дачники предпочитают формировать кусты так называемым мичуринским способом, которым пользовались еще в СССР. Он довольно простой и при этом показывает отличные результаты. В процедуре нуждаются все растения старше пяти лет.

На пятом году необходимо убрать ровно половину веток. Отсекать лишние побеги следует под корень. Рекомендуется обрезать слабые и поврежденные ветки, растущие внутрь куста.

Следующей осенью нужно оставить всего 20 веток: убирается весь молодняк. А еще через год необходимо обрезать все побеги старше пяти лет: рекомендуется оставить 10 молодых и сильных веток.

Помните: места повреждений нужно обработать садовым варом. Кроме того, не забывайте о том, что после этой важной процедуры кусты необходимо подкормить.

Если неукоснительно следовать этим рекомендациям, урожайность смородины повысится минимум на 30%. Кустарник станет меньше болеть и будет долгое время выглядеть бодрым.

Источник: babushkinadacha.ru