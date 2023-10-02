Яблоки, груши и сливы больше не будут гнить — опрыскали деревья осенью действенным препаратом

Осенью плоды на яблонях, грушах и сливах начинают часто гнить. И причина этой напасти — грибы-паразиты из рода Monilia. Не сидится вредителям в земле, им надо обязательно залезть на дерево и испортить его.

Болезнь поражает растение через повреждения на коре или развивающиеся цветки. И если не предпринимать меры, то вы просто останетесь без урожая.

Сначала ветки начинают сохнуть, потом за ними — листья, как будто их чем-то обожгли. А на плодах появляется мелкая, белая сыпь. Это и есть созревающие споры гриба, который убивает дерево.

Зима им не страшна, они прекрасно переносят морозы, а на следующий год снова начинают развиваться. Поэтому осенью яблони, груши и сливы надо обязательно опрыскивать бордоской смесью или 5%-м медным купоросом.

Пораженные ветки обрезать на 15 сантиметров от засохших участков, а листья и плоды сжечь.

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