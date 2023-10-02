Герань начнет цвести уже через неделю: поможет волшебная подкормка — мощный стимулятор за копейки

Если ваша герань никак не хочет цвести, нет нужды поливать ее дорогими удобрениями из садового магазина. Опытные цветоводы готовят подкормку из аптечных препаратов. Во-первых, они стоят дешевле. А во-вторых, работают гораздо лучше.

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Чтобы растение порадовало пышными бутонами, нужно раздобыть литр отстоявшейся воды, две капли йода и большую ложку перекиси водорода. Все ингредиенты смешиваются, жидкость доводится до однородного состояния и вносится под корень.

Достаточно всего двух процедур в месяц, чтобы простимулировать яркое цветение герани. Но первые результаты будут видны уже через неделю. Важно: не забывайте о том, что удобрения нужно давать после полива обычной водой, иначе могут пострадать корни растений.

Источник: «Дзен-канал Герань Пеларгония»