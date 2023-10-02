Не выбрасывайте ветки из сада! Из них можно сделать крутую вещь для дачи

Из обычных веток для сада можно сделать очень полезную и необходимую вещь, которая украсит ваш участок.
Для начала очистите ветки от листьев с помощью секатора. Затем отрежьте каждую ветку, чтобы она была примерно 50 сантиметров.
Далее возьмите джутовый шпагат, завяжите за крючок на заборе и доведите до низа. Сделайте несколько петель и в каждую просуньте по одной ветке. Подвяжите с трех сторон — по краям и посередине.
И таким образом повесьте несколько веток, чтобы получилась ступенька.
Получилась бесплатная опора для вьющихся растений.
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