Не выбрасывайте ветки из сада! Из них можно сделать крутую вещь для дачи

Из обычных веток для сада можно сделать очень полезную и необходимую вещь, которая украсит ваш участок.

Для начала очистите ветки от листьев с помощью секатора. Затем отрежьте каждую ветку, чтобы она была примерно 50 сантиметров.

Далее возьмите джутовый шпагат, завяжите за крючок на заборе и доведите до низа. Сделайте несколько петель и в каждую просуньте по одной ветке. Подвяжите с трех сторон — по краям и посередине.

И таким образом повесьте несколько веток, чтобы получилась ступенька.

Получилась бесплатная опора для вьющихся растений.

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