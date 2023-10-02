Дали жару! Самые вкусные и урожайные сорта сладких перцев — раннеспелые, янтарные сосулечки

Сортов перцев много, но не факт, что все они дадут шикарный урожай. Дачники уже сейчас раскупают семена, которые в этом году дали жару.

Например, сорт «Желтая капия». Этот перец раннеспелый, а плоды похожи на янтарные сосулечки. Неприхотливые в уходе, с одного куста можно собрать до 30 перцев, каждый длиной около 30 сантиметров.