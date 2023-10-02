Дали жару! Самые вкусные и урожайные сорта сладких перцев — раннеспелые, янтарные сосулечки

Сортов перцев много, но не факт, что все они дадут шикарный урожай. Дачники уже сейчас раскупают семена, которые в этом году дали жару.
Например, сорт «Желтая капия». Этот перец раннеспелый, а плоды похожи на янтарные сосулечки. Неприхотливые в уходе, с одного куста можно собрать до 30 перцев, каждый длиной около 30 сантиметров.
Также хороший сорт «Флагман». Завязывает плоды даже в сложных погодных условиях, растет в открытом грунте. Перец крупноплодный, толстостенный, аппетитный, каждый получается около 300 грамм.
Дачники гоняются и за сортом «Союз». У этих перцев необычная конусовидная форма. С одного куста можно собрать перцы массой до 200 грамм. Это самые сладкие плоды разных цветов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».