Выпал первый снег — высаживайте васильки, астры и другие цветы, весной все будет в пышных шапках

Глубокой осенью опытные дачники высаживают озимые цветы для того, чтобы весной они раньше всех взошли и радовали пышными шапками. Делать это надо в ноябре, когда земля задеревенеет от первых морозов и покроется снежной корочкой.
Но важно заранее сделать бороздки, пока земля еще мягкая и влажная. Если же забыли об этом позаботиться — выход тоже есть.
Просто распределите семена по земле, а сверху засыпьте рыхлой почвой. Ее можно приготовить заранее и оставить в парнике. Либо купите в магазине небольшой пакет.
Под зиму можно посеять васильки, астры, алиссум, дельфиниум, календулу, эхинацею. Кстати, именно озимые цветы меньше всех болеют, так как в холода вырабатывают крепкий иммунитет.
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