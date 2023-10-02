Выпал первый снег — высаживайте васильки, астры и другие цветы, весной все будет в пышных шапках

Как высаживать озимые цветы. Фото: соцсети

Ничего копать не надо, просто разбросайте семена, и все.

Глубокой осенью опытные дачники высаживают озимые цветы для того, чтобы весной они раньше всех взошли и радовали пышными шапками. Делать это надо в ноябре, когда земля задеревенеет от первых морозов и покроется снежной корочкой.

Но важно заранее сделать бороздки, пока земля еще мягкая и влажная. Если же забыли об этом позаботиться — выход тоже есть.

Просто распределите семена по земле, а сверху засыпьте рыхлой почвой. Ее можно приготовить заранее и оставить в парнике. Либо купите в магазине небольшой пакет.

Под зиму можно посеять васильки, астры, алиссум, дельфиниум, календулу, эхинацею. Кстати, именно озимые цветы меньше всех болеют, так как в холода вырабатывают крепкий иммунитет.

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