Выпал первый снег — высаживайте васильки, астры и другие цветы, весной все будет в пышных шапках

Глубокой осенью опытные дачники высаживают озимые цветы для того, чтобы весной они раньше всех взошли и радовали пышными шапками. Делать это надо в ноябре, когда земля задеревенеет от первых морозов и покроется снежной корочкой.

Но важно заранее сделать бороздки, пока земля еще мягкая и влажная. Если же забыли об этом позаботиться — выход тоже есть.