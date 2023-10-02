Довели кастрюли и сковороды до состояния новых: сверкают от турецкого метода чистки «одна ложка»

Сковороды и кастрюли рано или поздно покрываются липким несмываемым налетом и гарью, которые сложно удалить обычным моющим средством.
Тут поможет особая методика очистки кислородным отбеливателем. Она очень простая и эффктивная.
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Разместим сковороды, кастрюли и крышки в тазу, бросим в него две ложки отбеливателя и зальем кипятком.
Пойдет пенная реакция, оставим в составе нашу посуду на 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы наслоения размягчились. Далее нужно промыть посуду губкой в воде. Вас ожидают неожиданный блеск и яркая чистота!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»