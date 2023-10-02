Довели кастрюли и сковороды до состояния новых: сверкают от турецкого метода чистки «одна ложка»

Сковорода до и после чистки. Фото: соцсети

Простое средство делает посуду идеальной.

Сковороды и кастрюли рано или поздно покрываются липким несмываемым налетом и гарью, которые сложно удалить обычным моющим средством.

Тут поможет особая методика очистки кислородным отбеливателем. Она очень простая и эффктивная.

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Разместим сковороды, кастрюли и крышки в тазу, бросим в него две ложки отбеливателя и зальем кипятком.

Пойдет пенная реакция, оставим в составе нашу посуду на 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы наслоения размягчились. Далее нужно промыть посуду губкой в воде. Вас ожидают неожиданный блеск и яркая чистота!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»

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