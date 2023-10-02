Убрали черноту на утюге жидкостью из аптечки: просто восторг — отслоилась моментально

Черный нагар с подошвы утюга легко убирается аптечным «Димексидом». Стоит он около 50 рублей, и хватает одного бутылька надолго.
А вот специальный карандаш для очищения прибора стоит не менее 150 рублей.
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Итак, смочим ватный диск «Димексидом» и обильно нанесем на темное пятно. Для воздействия оставим пропитывать поверхность на три минуты.
Далее жесткой стороной посудной губки удалим наслоения, они отойдут очень легко.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»