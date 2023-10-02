Мыши и крысы не будут лезть в дом, теплицу и сараи — сделали ловушку из бутылки и подсолнечного масла

На улице наступила холодная осень, а это значит, что мыши и крысы начали активно убегать с полей в поисках теплых помещений на зиму. Часто грызуны селятся на дачах, в сараях, теплицах. И избавляться от них надо, так как они могут испортить вам имущество.
Возьмите любую пластиковую полуторалитровую бутылку и залейте в нее 150 миллилитров растительного масла. Это и есть чудо-ловушка. Дело в том, что мыши и крысы могут пролезть через горлышко бутылки, но обратно из-за масла вылезти уже не получается. Они начинают скользить и остаются на месте.
Если вам жалко животное — разрежьте бутылку и отпустите на волю. Грызуны — умные, второй раз они к вам уже не полезут.
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