Всего две ложки — и кухня отмыта от липкости без всякого «антижира»: легкий трюк с уксусом

Далеко не все хозяйки в восторге от различного рода средств для кухни типа «антижира». Он имеет сильный химический запах, кроме того, требует осторожной работы с ним. Да и стоимость средства вызывает вопросики.
Вместе с тем очень эффективное моющее средство для кухни, которое удаляет не только грязь, но и присохшую пищу, жирную липкость можно приготовить дома.
Для этого потребуются самые доступные и дешевые ингредиенты, что никак не повлияет на качество уборки.
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Соединим в одной посуде 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды.
Нанесите состав на загрязненные поверхности, протрите, смойте водой. При сильном загрязнении оставьте средство на 20 минут, потом промойте кухню водой. Все с легкостью уйдет.
Источник: Telegram-канал «Горничная»