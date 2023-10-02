Всего две ложки — и кухня отмыта от липкости без всякого «антижира»: легкий трюк с уксусом

Далеко не все хозяйки в восторге от различного рода средств для кухни типа «антижира». Он имеет сильный химический запах, кроме того, требует осторожной работы с ним. Да и стоимость средства вызывает вопросики.

Вместе с тем очень эффективное моющее средство для кухни, которое удаляет не только грязь, но и присохшую пищу, жирную липкость можно приготовить дома.

Для этого потребуются самые доступные и дешевые ингредиенты, что никак не повлияет на качество уборки.