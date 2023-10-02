Всего две ложки — и кухня отмыта от липкости без всякого «антижира»: легкий трюк с уксусом

Уксус. Фото: соцсети

Средство для уборки вы можете сделать самостоятельно.

Далеко не все хозяйки в восторге от различного рода средств для кухни типа «антижира». Он имеет сильный химический запах, кроме того, требует осторожной работы с ним. Да и стоимость средства вызывает вопросики.

Вместе с тем очень эффективное моющее средство для кухни, которое удаляет не только грязь, но и присохшую пищу, жирную липкость можно приготовить дома.

Для этого потребуются самые доступные и дешевые ингредиенты, что никак не повлияет на качество уборки.

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Соединим в одной посуде 3 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 капли жидкости для мытья посуды.

Нанесите состав на загрязненные поверхности, протрите, смойте водой. При сильном загрязнении оставьте средство на 20 минут, потом промойте кухню водой. Все с легкостью уйдет.

Источник: Telegram-канал «Горничная»

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