Отмерили 1 чайную ложечку средства из аптеки: муравьи пропали моментально, участок чистый

Муравьи. Фото: Global Look Press

Насекомые боятся этого вещества как огня.

Борная кислота является одним из самых эффективных средств против муравьев. Насекомые не переносят ее и мгновенно погибают при контакте.

Мы расскажем, как накормить кислотой муравьиную матку, только так можно изгнать насекомых подчистую из огорода. Если этого не сделать, то муравьи будут появляться у вас вновь и вновь. 

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Пропитайте кусочек сахара борной кислотой и разложите у муравейника. Второй метод — с вяленым мясом, вылейте на него около чайной ложки кислоты и также бросьте у жилища насекомых.

Мураши съедят отравленную приманку сами, а также принесут ее своей матке. Вскоре после обработки насекомые исчезнут с вашей территории. 

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»

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