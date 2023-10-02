Отмерили 1 чайную ложечку средства из аптеки: муравьи пропали моментально, участок чистый

Борная кислота является одним из самых эффективных средств против муравьев. Насекомые не переносят ее и мгновенно погибают при контакте.

Мы расскажем, как накормить кислотой муравьиную матку, только так можно изгнать насекомых подчистую из огорода. Если этого не сделать, то муравьи будут появляться у вас вновь и вновь.