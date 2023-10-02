Лучшее бесплатное удобрение из опавших листьев в мешках — правильно разложили слои

Подходит также для озимого чеснока и клубники.

Но если вы все-таки хотите навести на даче порядок — соберите листья и поместите их в полиэтиленовые мешки. Это будет самый лучший бесплатный почвоулучшитель.

Соберите в мешки листья, умните, присыпьте землей и полейте водой. Также засыпьте в каждый мешок маленький пакетик триходермы, чтобы убить болезни и вредителей.

Далее слои укладываются до верха, мешок завязывается и ставится в удобное место на участке. Не забудьте мешки проткнуть в нескольких местах, чтобы в них поступал воздух.

И через год готовый перегной вносится в почву, никакой навоз вам будет не нужен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».