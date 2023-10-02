Лучшее бесплатное удобрение из опавших листьев в мешках — правильно разложили слои

Многие дачники с наступлением осени начинают судорожно хвататься за грабли, чтобы убрать с огорода опавшую листву. Но делать это не стоит. Если вы оставите все как есть — листва за зиму перегниет и принесет почве огромнейшую пользу.
Листва — это идеальная мульча, укрывной материал на осень и зиму. Ей можно укрывать уходящие в зиму декоративные растения, ягодные кустарники, а также плодовые деревья.
Подходит также для озимого чеснока и клубники.
Но если вы все-таки хотите навести на даче порядок — соберите листья и поместите их в полиэтиленовые мешки. Это будет самый лучший бесплатный почвоулучшитель.
Соберите в мешки листья, умните, присыпьте землей и полейте водой. Также засыпьте в каждый мешок маленький пакетик триходермы, чтобы убить болезни и вредителей.
Далее слои укладываются до верха, мешок завязывается и ставится в удобное место на участке. Не забудьте мешки проткнуть в нескольких местах, чтобы в них поступал воздух.
И через год готовый перегной вносится в почву, никакой навоз вам будет не нужен.
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