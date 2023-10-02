Называем самый качественный черный чай: аромат бесподобный, лист цельный, насыщенный

Чай. Фото: Global Look Press

Рейтинг составили эксперты, опираясь на свойства напитка.

Экспертами «МаркиКачества» был определен самый качественный листовой черный чай.

Были исследованы состав напитка, уровень сырья, качество упаковки, вкус и аромат листа. Кроме того, эксперты учли реальные отзывы потребителей чая.

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В итоге лидирующую позицию в списке лучших черных листовых чаев, которые продаются на территории РФ, занял английский чай Twinings.

На втором месте оказался Yorkshire Tea из Великобритании. На третьем — «Райская птица» из Шри-Ланки.

Источник: markakachestva.ru

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