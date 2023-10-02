Называем самый качественный черный чай: аромат бесподобный, лист цельный, насыщенный

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В итоге лидирующую позицию в списке лучших черных листовых чаев, которые продаются на территории РФ, занял английский чай Twinings.

На втором месте оказался Yorkshire Tea из Великобритании. На третьем — «Райская птица» из Шри-Ланки.

Источник: markakachestva.ru