Никогда не включайте этот режим стиральной машинки: загубите и не поймете

Стиральная машина. Фото: соцсети

В каждом процессе необходима рациональность.

Никогда не стирайте вещи в машинке на 40 градусах. Это бесполезная трата средств, считают техники.

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Производители автоматов создали этот режим скорее для маркетинга, чем для практической пользы.

Прополоскать не сильно загрязненные вещи с тем же успехом можно и режиме в 30 градусов. Однако часто им пользоваться нельзя. Машинка нуждается в работе на 60-90 градусах.

Только на этих температурах устраняется грибок и умирают бактерии. Если пренебрегать этими режимами, автомат может засориться и испортиться.

Источник: интернет-газета «Жизнь»

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