Уникальное удобрение для любых домашних цветов — разрыхляет почву, а листья перестанут желтеть

Все эти вещества отдаются в почву, делая ее невероятно плодородной и воздушной. Растения тут же начинают цвести пышными шапками, а листья их становятся как малахит.

Разведите четыре столовые ложки «Цеолита» в одном литре воды и внесите под корни.

Обратите внимание, что препарат часто подделывают. Настоящий при растворении начинает пузыриться, но камушки полностью не распадаются. Если же у вас все превратилось в глину, то это подделка, вы можете загубить свое растение.

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