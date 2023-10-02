Уникальное удобрение для любых домашних цветов — разрыхляет почву, а листья перестанут желтеть

Для всех домашних растений существует уникальное удобрение, которым можно подкармливать как цветущие цветы, так и кактусы. Оно разрыхляет почву, делает ее воздушной, а листья перестают желтеть раз и навсегда.
Называется «Цеолит». В его составе содержится модифицированный природный цеолитсодержащий минерал, а также фосфор, калий, магний, кальций, марганец, бор и цинк.
Все эти вещества отдаются в почву, делая ее невероятно плодородной и воздушной. Растения тут же начинают цвести пышными шапками, а листья их становятся как малахит.
Разведите четыре столовые ложки «Цеолита» в одном литре воды и внесите под корни.
Обратите внимание, что препарат часто подделывают. Настоящий при растворении начинает пузыриться, но камушки полностью не распадаются. Если же у вас все превратилось в глину, то это подделка, вы можете загубить свое растение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».