Всего одна ампула, и даже хилая, слабая орхидея станет пышной красавицей — идеально после пересадки

Орхидеи — капризные растения, и за ними нужен постоянный уход. Чтобы цветок постоянно распускался, а корни не гнили — надо использовать удобрения.

В первую очередь, надо отстоять воду для разведения препарата. Если вы этого не сделаете, то эффекта не будет. Далее возьмите природный стимулятор для иммунитета растений «Проросток». Этот препарат предназначен для цветов после пересадки, а также для хилых и слабых.