Чем обеззаразить почву после картофеля и томатов — собрали урожай и полили землю

Если вы каждый год собираете гнилую картошку, а томаты портятся на ветках, это говорит о том, что почву надо обрабатывать, пока вредители и болезни не уничтожили вам весь урожай.
Сначала после сбора урожая надо посадить сидераты — растения, которые сами по себе являются удобрением.
Далее используйте для обработки грунта медьсодержащие препараты. Они уничтожат всех вредителей, которые вам портят растения.
Один из лучших в своем сегменте — «Profit aqua АнтиСтерня». Разведите 100 миллилитров средства на 10 литров воды и поливайте из лейки землю.
Это будет лучшей дезинфекцией.
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