Чем обеззаразить почву после картофеля и томатов — собрали урожай и полили землю

Если вы каждый год собираете гнилую картошку, а томаты портятся на ветках, это говорит о том, что почву надо обрабатывать, пока вредители и болезни не уничтожили вам весь урожай.

Сначала после сбора урожая надо посадить сидераты — растения, которые сами по себе являются удобрением.