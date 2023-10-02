Называем самый вкусный растворимый кофе: две марки, которые не уступают вареному

Иногда растворимый кофе может быть ничуть не хуже сваренного в кофемашине или в турке. Роскошный аромат в напитке сохраняется в нем за счет специальных технологий.
Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие марки растворимого кофе, которые по вкусу и качеству не уступают тому, что готовится из натуральных зерен.
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Прежде всего они выделили растворимый кофе Gevalia original. Напиток реализуется только в сетевых магазинах. Эксперты отметили, что напиток не имеет горечи, но обладает длительным послевкусием.
На второе место эксперты поставили растворимый кофе марки Bushido Kodo. Им понравилось, что напиток хоть и крепкий, но мягкий, без горечи.
Источник: markakachestva