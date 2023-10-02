Называем самый вкусный растворимый кофе: две марки, которые не уступают вареному

Иногда растворимый кофе может быть ничуть не хуже сваренного в кофемашине или в турке. Роскошный аромат в напитке сохраняется в нем за счет специальных технологий.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие марки растворимого кофе, которые по вкусу и качеству не уступают тому, что готовится из натуральных зерен.