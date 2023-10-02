Делаем мощное изгнание проволочника осенью: весной и летом в огороде не увидите

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Когда закончится сезон, перекопайте участок, на котором вы замечали проволочника, с оборотом пласта земли. Так вы поднимите нижние слои грунта и проморозите яйца с личинками.

Обязательно нужно осенью избавиться от сорняков, особенно по границам сада. Это рассадник проволочника. Крайне необходимо вырвать злаковые травы.

Важно следить за кислотностью почвы. Известкуйте грунт раз в 3-4 года, чтобы раскислить землю, но по необходимости. Учтите, что этот вредитель любит закисленный грунт.

Источник: Telegram-канал «Дачник»