Как на самом деле нужно белить деревья осенью: все делают это неправильно (важная добавка)

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Побелка создает баланс между дневной и ночной температурой, ну и конечно, это защита от вредителей.

В одну часть негашеной извести аккуратно добавьте полторы части воды. Получившуюся гашеную известь (2,5 кг) можно использовать самостоятельно, а можно дополнить и сделать совершенствованный раствор.

Попробуйте состав, который спасет и от вредителей, и от грызунов одновременно ваши деревья.

На 2,5 кг гашеной извести нужно взять 300 граммов медного купороса или 500 граммов железного купороса и 100 граммов белил. Добавьте 1 столовую ложку карболовой кислоты. Пропорции рассчитаны на стандартное ведро 10 литров.

Побелку производите, когда осадков не ожидается, а температура 0…-3.

Источник: Telegram-канал «Дачник»