Если удобрите эти растения золой — беда: список культур, которые не переносят зольную подкормку

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Но есть группа растений, которым как раз необходим кислый грунт для нормального развития. Если вы подкормите их золой, то культуры начнут чахнуть, гнить, давать стрелки и не дадут урожая или цветения.

Вот список растений, которые не переносят древесную золу: редис, щавель, арбуз, голубика, можжевельник, ель, туя, лиственница, пихта, азалия, камелия, гортензия, цинния, лаванда, примула, календула, шалфей, ландыш, вереск, рододендрон.

Источник: Telegram-канал «Дачник»