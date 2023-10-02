Сантехника не зовем — засор в раковине убираем содой: пропитываем и проливаем водой

Если в сливе раковины образовался засор, не спешите вызывать сантехника. Жировые отложения с легкостью растворяются содой.
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Необходимо высыпать примерно 1/3 пачки пищевой соды прямо в сливное отверстие, после чего залить туда стакан кипятка.
Приблизительно через час пропустите горячую воду, вы увидите, что засор растворился.
А застрявшие волосы из слива в ванне и душе можно убрать обычной трубочкой для коктейлей. Сделайте на ней несколько косых надрезов в виде елочки и просуньте в канализационное отверстие. Подвигайте в разные стороны и достаньте засор наружу.
Источник: дзен-канал TECHNOTION