Ложку соды — на одно мытье головы: роскошный метод для усиления шампуня, волосы пышные у корней

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Вы скоро заметите, что волосы будут меньше жирниться, они приобретут опрятный и красивый вид.

Кроме того, при применении данного содового способа мытья головы волосы постепенно станут пышнее у корней, поскольку сода играет еще и роль деликатного пилинга.

Источник: дзен-канал: health & beauty