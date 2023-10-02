Ложку соды — на одно мытье головы: роскошный метод для усиления шампуня, волосы пышные у корней

Обязательно стоит попробовать этот метод мытья волос с содой, если ваши волосы быстро жирнятся.
Вылив в руку нужное количество шампуня, положите еще и ложку пищевой соды в него, размешайте. Помойте составом волосы.
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Вы скоро заметите, что волосы будут меньше жирниться, они приобретут опрятный и красивый вид.
Кроме того, при применении данного содового способа мытья головы волосы постепенно станут пышнее у корней, поскольку сода играет еще и роль деликатного пилинга.
Источник: дзен-канал: health & beauty