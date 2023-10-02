Испробовали способ стирки «три ложки» — ничего другого не хотим: вещи идеальные, без пятен, цвет как у новых

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В теплую воду бросим 2 полные столовые ложки соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста, растворим и погрузим для замачивания вещи.

Выдержав два часа, отожмем их и простираем в машинке на необходимом режиме со смесью порошка и соли. Эффект от процесса будет восхитительным!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»