Испробовали способ стирки «три ложки» — ничего другого не хотим: вещи идеальные, без пятен, цвет как у новых

Стирка. Фото: соцсети

Этот метод доступен каждому.

Способ стирки «три ложки» очень эффективно избавляет одежду от пятен, серости и желтизны. Даже самое застиранное белье с ним становится чистейшим.

В методе используются самые простые и недорогие средства, которые доступны каждой хозяйке.

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В теплую воду бросим 2 полные столовые ложки соли, 1 столовую ложку разрыхлителя теста, растворим и погрузим для замачивания вещи.

Выдержав два часа, отожмем их и простираем в машинке на необходимом режиме со смесью порошка и соли. Эффект от процесса будет восхитительным!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»

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