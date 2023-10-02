В какой валюте стоит хранить сбережения — список: доллар присутствует

Несмотря на прогнозы некоторых аналитиков, американский доллар по-прежнему остается в цене. Его курс не только не падает, но неизменно повышается.
В настоящий момент некоторые эксперты склоняются к тому, что «американец» может скоро достичь 100 рублей.
Но стоит ли в него вкладываться для сбережения средств? Может быть, это кратковременное явление?
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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что стоит. Однако доллар он поставил на второе место в своей топ-тройке надежных иностранных валют. Самой надежной валютой он считает юань.
«Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире», — подчеркнул эксперт.
На третьем месте его тройки оказались евро. Только в эти валюты, считает ученый, стоит вкладываться пока россиянам.
Источник: lenta.ru