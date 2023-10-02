В какой валюте стоит хранить сбережения — список: доллар присутствует

Несмотря на прогнозы некоторых аналитиков, американский доллар по-прежнему остается в цене. Его курс не только не падает, но неизменно повышается.

В настоящий момент некоторые эксперты склоняются к тому, что «американец» может скоро достичь 100 рублей.

Но стоит ли в него вкладываться для сбережения средств? Может быть, это кратковременное явление?