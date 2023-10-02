Не молоко и не сливки: что делает котлеты пышными и нежными — никто не догадывается!

Котлеты. Фото: Global Look Press

Причем специально что-то искать не надо, все ингредиенты всегда под рукой.

Котлеты знают и любят россияне в любом уголке нашей страны. И у каждой хозяйки свой секретный ингредиент, который придает блюду уникальность. Белорусские кулинары, между тем, используют свои хитрости.

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Так, всем важно, чтобы фарш получился нежным, а сами котлеты после жарки – мягкими. Кто-то кладет сметану, кто-то молоко или сливки. Но белорусские хозяйки просто делают чудо из яиц.

На полкило фарша берется 1 яйцо, на килограмм – 2. И не просто разбивают их в мясной полуфабрикат, а готовят отдельно особенным образом.

Яичную смесь взбивают блендером, добавляя 1–2 луковицы, несколько долек чеснока, соль, перец по вкусу. Пара минут – и чудесная смесь готова, останется только смешать тщательно, сформировать котлетки, пожарить и съесть.

По материалам сайта Belnovosti

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