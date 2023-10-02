Ложка сметаны, никакой муки: вот как белорусские кулинары готовят драники — секреты изумительного блюда

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Это правильный сорт картофеля, сметана и отсутствие муки. То есть настоящими считаются такие драники, которые приготовлены из картошки с повышенным содержанием крахмала.

А если в тесто добавить ложку сметаны, то драники станут белоснежными – то есть картофель никогда не потемнеет.

И еще: в тесто добавлять муку не стоит. Оказывается, можно прекрасно без нее обойтись. Достаточно только как следует отжать натертый картофель.

По материалам сайта Belnovosti