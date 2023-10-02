Ложка сметаны, никакой муки: вот как белорусские кулинары готовят драники — секреты изумительного блюда

Драники давно стали любимым блюдом многих российских семей. Но не каждая хозяйка знает, как правильно готовить эти овощные оладушки. Между тем, белорусские кулинары обладают несколькими секретами, которые делают драники вкуснейшими.
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Это правильный сорт картофеля, сметана и отсутствие муки. То есть настоящими считаются такие драники, которые приготовлены из картошки с повышенным содержанием крахмала.
А если в тесто добавить ложку сметаны, то драники станут белоснежными – то есть картофель никогда не потемнеет.
И еще: в тесто добавлять муку не стоит. Оказывается, можно прекрасно без нее обойтись. Достаточно только как следует отжать натертый картофель.
По материалам сайта Belnovosti