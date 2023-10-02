При какой температуре нужно стирать постельное белье на самом деле: ахнули, когда узнали, ведь делали неправильно

Стирка. Фото: Global Look Press

И ошибку совершают многие.

Постельное белье рекомендовано специалистами менять в спальне один раз в неделю. А это значит, что стирать его тоже приходится еженедельно. Однако не каждая хозяйка знает, с водой какой температуры нужно загружать машинку. Если ошибиться, то текстиль обветшает раньше срока.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Между тем, оказывается, что все зависит не от назначения белья, а от его состава. В зависимости от того, из какого материала сшит комплект, выбирают и режим.

Если это хлопок, то вода не должна быть горячее 40 градусов. Если лен, то 60, но настоятельно рекомендуется все-таки 40.

Белье из сатина и бязи загружают на стирку в 60 градусов. Шелковые наволочки и простыни с пододеяльниками рекомендовано стирать в специальном чехле при 30 градусах.

По  материалам сайта Belnovosti

Читайте также