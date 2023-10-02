Вот что напророчили доллару в октябре: назван конкретный курс валюты

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Так, обозначенные колебания «американца» вполне привычны, с такими цифрами люди в обменниках уже сталкивались. Как и курс евро, указанный на октябрь. Также Мильчакова озвучила предполагаемую стоимость иностранных денег на конец 2023 года, который, к слову, не за горами.