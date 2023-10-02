Вот что напророчили доллару в октябре: назван конкретный курс валюты

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с mk.ru дала прогноз курса валют на наступивший месяц. В октябре, по мнению эксперта, ситуация кардинально едва ли поменяется. Однако и в космос доллар не улетит, судя по озвученным цифрам.
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Так, обозначенные колебания «американца» вполне привычны, с такими цифрами люди в обменниках уже сталкивались. Как и курс евро, указанный на октябрь. Также Мильчакова озвучила предполагаемую стоимость иностранных денег на конец 2023 года, который, к слову, не за горами.
«Исходя из перечисленных выше факторов – как позитивных, так и негативных, мы считаем, что к концу октября доллар будет колебаться в рамках 94-98 рублей, евро – в коридоре 102-106 рублей. К концу 2023 года ожидаем доллар на уровне 93-97 рублей, евро – в диапазоне 101-105 рублей», – спрогнозировала Мильчакова.