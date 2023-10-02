Чудо-питание для грядок под помидоры: в зиму посыпали — летом ошалели от результата

В конце дачного сезона сбором урожая работа не ограничивается. Самое время вносить подкормки, особенно там, где росли помидоры. Ведь после них почва особенно истощена, как правило, это тепличные грядки, и на них следует обратить особенное внимание.
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Мудрые дачники давно знают, что эту землю надо удобрить. И берут доломитовую муку. Если ее использовать, то результат будет похож на «органику». Поскольку мука содержит много кальция, цинка, фосфора, других полезных элементов.
Подкормить доломитовой мукой грядки проще простого – посыпали тонким слоем землю – и все, каких-то других манипуляций не требуется.
По материалам сайта Belnovosti