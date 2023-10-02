Когда солим капусту, добавляем только эту приправу: божественнее вкуса не встречали, и лопаем без остановки

В сезон сбора урожая самое время доставать рецепты засолки капусты. Назван секретный ингредиент, который улучшает вкус и делает заготовку ароматнее. Это тмин. Для божественного результата нужны еще соль и собственно капуста.

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На 5 килограммов надо взять 7-8 столовых ложек соли и всего одну горсть тмина. Важно, чтобы эта ароматная приправа была в семенах, ни в коем случае не молотая. Иных пряностей в капусту не требуется.

А вот морковь хозяюшки обычно добавляют. На те же 5 кг капусты можно взять 400 гр моркови.

По материалам сайта Belnovosti