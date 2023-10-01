Вот в чем надо замочить чеснок перед посадкой в зиму: обомлели, когда узнали — вырастет огромным, никаких болезней

Предстоящие дни будут идеальными для посадки чеснока в зиму. Сажать озимый чеснок нужно при температуре воздуха не выше 10-12 градусов, иначе он прорастет, а в морозы погибнет.
Перед посадкой чеснок необходимо обработать от вредителей. Семена чеснока нужно замочить в фитоспорине. Это отличная обработка против болезней и насекомых.
Зубчики чеснока нужно замочить на 30 минут, после чего посадить в землю. Будьте спокойны, теперь вредители не помешают вашим планам на урожай чеснока грядущим летом.
По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»