Вот в чем надо замочить чеснок перед посадкой в зиму: обомлели, когда узнали — вырастет огромным, никаких болезней

Чеснок. Фото: Global Look Press

Чеснок перед посадкой в зиму обязательно нужно обработать от вредителей.

Предстоящие дни будут идеальными для посадки чеснока в зиму. Сажать озимый чеснок нужно при температуре воздуха не выше 10-12 градусов, иначе он прорастет, а в морозы погибнет.

Перед посадкой чеснок необходимо обработать от вредителей. Семена чеснока нужно замочить в фитоспорине. Это отличная обработка против болезней и насекомых.

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Зубчики чеснока нужно замочить на 30 минут, после чего посадить в землю. Будьте спокойны, теперь вредители не помешают вашим планам на урожай чеснока грядущим летом.

По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»

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