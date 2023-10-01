Вот в чем надо замочить чеснок перед посадкой в зиму: обомлели, когда узнали — вырастет огромным, никаких болезней

Предстоящие дни будут идеальными для посадки чеснока в зиму. Сажать озимый чеснок нужно при температуре воздуха не выше 10-12 градусов, иначе он прорастет, а в морозы погибнет.

Перед посадкой чеснок необходимо обработать от вредителей. Семена чеснока нужно замочить в фитоспорине. Это отличная обработка против болезней и насекомых.

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