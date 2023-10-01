Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут навсегда: просто внесите эту смесь в конце сезона — посыпаем грядки

Осень на даче. Фото: Global Look Press

Чем обработать почву на даче в конце сезона, чтобы на будущий год не было вредителей.

Вредители разбегутся с вашего дачного участка к соседям, и на будущий год вам не придется обрабатывать посадки от насекомых, которые мешают планам на высокие урожаи.

Что для этого нужно? Всего-то - обработать почву в конце дачного сезона этой смесью. Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут навсегда, если внести на грядки смесь из табачной пыли, горчичного жмыха и песка. Вредители жутко не любят эти ингредиенты.

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2 части табака, 1 часть жмыха 1 часть песка нужно смешать и высыпать на грядки под перекопку. Попробуете так сделать один раз, потом уже не сможете без этой смеси обойтись, ведь результат на будущий год вас еще как впечатлит.

По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»

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