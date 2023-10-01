Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут навсегда: просто внесите эту смесь в конце сезона — посыпаем грядки

Вредители разбегутся с вашего дачного участка к соседям, и на будущий год вам не придется обрабатывать посадки от насекомых, которые мешают планам на высокие урожаи.

Что для этого нужно? Всего-то - обработать почву в конце дачного сезона этой смесью. Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут навсегда, если внести на грядки смесь из табачной пыли, горчичного жмыха и песка. Вредители жутко не любят эти ингредиенты.

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