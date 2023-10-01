Лучшие сорта черешни: зимостойкие, урожайность 30 кг с дерева, ягоды крупные, сладкие, мясистые

Существует несколько сортов черешни, которые отлично растут в климатических условиях Средней полосы России. Эти плодовые деревья хорошо переносят морозы, плодоносить начинают примерно на пятый год. Урожайность - порядка 30 килограммов ягод с дерева. Плоды крупные, сладкие и мясистые.
Самые сладкие сорта черешни: Юлия, Ярославна, Тютчевка.
Зимостойкие сорта черешни: Ипуть, Ревна, Овстуженка, Гронкавая. Фатеж.
Желтоплодные сорта черешни: Дрогана Желтая, Приусадебная желтая, Орловская янтарная.
По материалам ogorod-bez-hlopot.ru