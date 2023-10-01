Лучшие сорта черешни: зимостойкие, урожайность 30 кг с дерева, ягоды крупные, сладкие, мясистые

Черешня в бокале. Фото: Global Look Press

Называем лучшие, зимостойкие сорта черешни, которые можно с успехом выращивать в Средней полосе России.

Существует несколько сортов черешни, которые отлично растут в климатических условиях Средней полосы России. Эти плодовые деревья хорошо переносят морозы, плодоносить начинают примерно на пятый год. Урожайность - порядка 30 килограммов ягод с дерева. Плоды крупные, сладкие и мясистые.

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Самые сладкие сорта черешни: Юлия, Ярославна, Тютчевка.

Зимостойкие сорта черешни: Ипуть, Ревна, Овстуженка, Гронкавая. Фатеж.

Желтоплодные сорта черешни: Дрогана Желтая, Приусадебная желтая, Орловская янтарная.

По материалам ogorod-bez-hlopot.ru

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