Лучшие сорта черешни: зимостойкие, урожайность 30 кг с дерева, ягоды крупные, сладкие, мясистые

Существует несколько сортов черешни, которые отлично растут в климатических условиях Средней полосы России. Эти плодовые деревья хорошо переносят морозы, плодоносить начинают примерно на пятый год. Урожайность - порядка 30 килограммов ягод с дерева. Плоды крупные, сладкие и мясистые.

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