Просто посыпали этим почву на даче и ни о чем не беспокоимся: весной не будет ни одного вредителя, земля легкая, рыхлая

Опытные дачники знают: чтобы получить хороший урожай, почву нужно готовить осенью. Для начала, обработать ее от вредителей, которые могут стать серьезным препятствием для выращивания многих культур.

Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут с вашей даче, если вы обработаете почву в конце сезона смесью из табачной пыли, горчичного жмыха и песка.

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