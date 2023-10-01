Просто посыпали этим почву на даче и ни о чем не беспокоимся: весной не будет ни одного вредителя, земля легкая, рыхлая

Дачный участок. Фото: Global Look Press

Чем обработать почву от вредителей в конце дачного сезона.

Опытные дачники знают: чтобы получить хороший урожай, почву нужно готовить осенью. Для начала, обработать ее от вредителей, которые могут стать серьезным препятствием для выращивания многих культур.

Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут с вашей даче, если вы обработаете почву в конце сезона смесью из табачной пыли, горчичного жмыха и песка.

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Вредители терпеть не могут ни горчицу, ни табак. 

Смешать эти ингредиенты нужно в следующей пропорции: 2 части табака, 1 часть жмыха 1 часть песка. Просто посыпьте этим почву и перекопайте. На следующий год никаких проблем знать не будете!

По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»

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