Просто посыпали этим почву на даче и ни о чем не беспокоимся: весной не будет ни одного вредителя, земля легкая, рыхлая

Опытные дачники знают: чтобы получить хороший урожай, почву нужно готовить осенью. Для начала, обработать ее от вредителей, которые могут стать серьезным препятствием для выращивания многих культур.
Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут с вашей даче, если вы обработаете почву в конце сезона смесью из табачной пыли, горчичного жмыха и песка.
Вредители терпеть не могут ни горчицу, ни табак.
Смешать эти ингредиенты нужно в следующей пропорции: 2 части табака, 1 часть жмыха 1 часть песка. Просто посыпьте этим почву и перекопайте. На следующий год никаких проблем знать не будете!
По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»