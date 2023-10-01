6 ложек и 2 литра воды: отстираются даже самые засаленные кухонные полотенца — белые станут белее, цветные еще ярче

Даже самые засаленные кухонные полотенца отстираются и будут выглядеть, словно вы купили их только вчера. И все - благодаря сухой горчице, с помощью которой можно отстирать самые застарелые пятна.
Белые полотенца после такой стирки станут еще белее, а к цветным вернется былая яркость.
6 ложек горчичного порошка нужно растворить в двух литрах теплой воды. Затем замочить в этой жидкости полотенца, вода должна полностью их покрывать.
Через двенадцать часов полотенца нужно просто постирать обычным способом. Высушить и наслаждаться полученным результатом.
По материалам remontkit.ru