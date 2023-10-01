Заливаем эту жидкость в унитаз, протираем ершиком и смываем: никаких камней и ржавчины — туалет, как новый, просто ах

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Готовим очиститель для унитаза на основе пищевой соды.

Чтобы уничтожить ржавчину и другие отложения на унитазе, можно попробовать обойтись без препаратов бытовой химии. Зачастую они стоят довольно дорого. 

Уничтожить ржавчину на унитазе можно с помощью обычной пищевой соды и уксуса.

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Двести миллилитров уксуса нужно немного подогреть и смешать со столовой ложкой соды. Затем нанести полученную смесь на ржавчину на унитазе и оставить на 3-4 часа. 

После этого останется только протереть ершиком и смыть. Унитаз будет как новый, просто ахнете.

По материалам lisa.ru

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