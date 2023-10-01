Заливаем эту жидкость в унитаз, протираем ершиком и смываем: никаких камней и ржавчины — туалет, как новый, просто ах

Чтобы уничтожить ржавчину и другие отложения на унитазе, можно попробовать обойтись без препаратов бытовой химии. Зачастую они стоят довольно дорого.

Уничтожить ржавчину на унитазе можно с помощью обычной пищевой соды и уксуса.

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