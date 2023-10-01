Заливаем эту жидкость в унитаз, протираем ершиком и смываем: никаких камней и ржавчины — туалет, как новый, просто ах

Чтобы уничтожить ржавчину и другие отложения на унитазе, можно попробовать обойтись без препаратов бытовой химии. Зачастую они стоят довольно дорого.
Уничтожить ржавчину на унитазе можно с помощью обычной пищевой соды и уксуса.
Двести миллилитров уксуса нужно немного подогреть и смешать со столовой ложкой соды. Затем нанести полученную смесь на ржавчину на унитазе и оставить на 3-4 часа.
После этого останется только протереть ершиком и смыть. Унитаз будет как новый, просто ахнете.
По материалам lisa.ru