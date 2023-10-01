Чем обработать яблоню осенью, чтобы плоды не гнили - дождитесь, когда опадет листва

Осенью яблоню надо обязательно обработать, чтобы убрать с растения болезни и вредителей. Но делать это надо при минусовых температурах, когда листва с дерева полностью опадет.

В первую очередь, зачистите на стволе все трещины, так как в них селятся вредители. И после этого уже обрабатывайте.

Отличный препарат - «Бордоская смесь». В нем содержится медный купорос и негашеная известь. Разведите 300 грамм средства в 10 литрах воды и опрыскивайте яблоню - тщательно, каждую веточку и каждый сучок.

И после того, как вы деревья обеззаразили - каждый спил надо заделать садовым варом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».