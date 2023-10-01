Благодаря этому копеечному средству забыли о плесени: купили в аптеке, разложили по углам и счастливы

Сегодня расскажем, как легко и просто можно бороться с плесенью в квартире. Предотвратить появление плесени в помещениях, где она появляется из-за сырости, поможет копеечное средство.

Продается это средство борьбы с плесенью в каждой аптеке. И это средство борьбы с плесенью вам хорошо знакомо, но по другому поводу. Речь об активированном угле. Да, да. Этот адсорбент отлично справляется с плесенью, точнее, с предотвращением ее появления. Активированный уголь впитывает лишнюю влагу и не дает грибку размножаться.

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